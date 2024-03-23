В Волгограде усилили охрану на стратегических объектах ЖКХ





В Волгограде на стратегических объектах жилищно-коммунального хозяйства введены дополнительные меры безопасности в соответствии с решениями, которые были приняты минувшей ночью по итогу совещаний губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с руководителями силовых структур и администрации региона. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ресурсоснабжающей организации.

– В соответствии с поручением губернатора Волгоградской области об усилении безопасности объектов критической инфраструктуры «Концессии теплоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» с утра 23 марта ввели дополнительные меры. Усилены охранные мероприятия на всех крупных объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе водоочистных сооружениях, источниках теплоснабжения, насосных станциях и др., – сообщили утром в компании.

Также сообщается об увеличении осмотров и обходов на перечисленных объектах: ужесточен досмотровый контроль, привлечены дополнительные сотрудники безопасности. Также компании прибегли к услугам сотрудников частных охранных предприятий.