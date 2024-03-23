В Волгограде доноров поблагодарили за помощь пострадавшим в теракте

Врачи поблагодарили жителей Волгоградской области, которые сегодня, 23 марта, стали донорами крови для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», передает V102.RU.

- Отрадно, что люди откликаются оперативно на такие трагические события. Все доноры сегодня были терпеливы и спокойны, они понимали, для чего пришли, все отнеслись с пониманием к ситуации. В случаях, когда необходимо срочное пополнение запасов, такой отклик людей очень важен, важно сплочение. Спасибо всем за это, - отметил главный врач Волгоградского областного центра крови Павел Коновалов.

По его словам, желающие стать донорами могут прийти в центр крови в понедельник, 25 марта.

Напомним, что сегодня более 200 жителей региона за три часа работы центра и его филиалов сдали более 90 литров крови. Донорам стал и губернатор Андрей Бочаров, который одним из первых приехал Центр крови в Волгограде на ул. Голубинскую.

Фото: администрация Волгоградской области