Путин объявил общенациональный траур 24 марта

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 марта, выступил с обращением к гражданам страны в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», передает V102.RU.

Глава государства объявил 24 марта днем общенационального траура.

- Обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чём не повинных людей – наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжёлом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают всё возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых, - сказал президент.

Владимир Путин выразил признательность врачам, сотрудникам спецподразделений, пожарным и спасателям, которые, по его словам, делали всё, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления, избежать ещё больших потерь. Поблагодарил президент и простых жителей, которые оказывали первую помощь и помогали доставлять пострадавших в больницы.

- Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днём общенационального траура, - заявил Путин.

По его словам, в Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера, чтобы не допустить новых преступлений.

- Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-разыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами.

Повторю: следственные и правоохранительные органы сделают всё, чтобы установить все детали преступления. Но уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения, - сказал глава государства.

Путин отметил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, где бы они не находились.

- Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждёт одна незавидная участь – возмездие и забвение. Будущего у них нет. Наш общий долг сейчас, наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны – быть вместе в одном строю. Верю, так и будет, потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплочённость и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество. Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась ещё сильнее. Так будет и сейчас, - заявил Владимир Путин.

Фото с сайта Кремля