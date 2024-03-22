В СВО погиб боец из Волгоградской области Павел Паньшин

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Волгоградской области Павел Паньшин, сообщает V102.RU. Церемония прощания прошла сегодня, 22 марта.

— Павел Павлович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Вечная память Герою! — добавили в администрации Камышина.

Известно, что погибшему было всего 40 лет. Последний раз он выходил на связь, находясь на Донецком направлении.

Напомним, что в Волгоградской области похоронили мобилизованного Вячеслава Евдокимова. Ему было всего 25 лет.

Фото и коллаж: администрация Камышина, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»