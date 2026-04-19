Минобороны за ночь сбило 13 украинских БПЛА





В ночь на 19 апреля ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по мирным жителям российских регионов. По данным Минобороны, атака была отбита дежурными подразделениями.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - уточнили в военном ведомстве.

Отметим, конкретное количество дронов по регионам специалисты не приводят, уточняя, что на этот раз удар был сконцентрирован на приграничье. Дроны сбивались в воздушном пространстве Белгородской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Фото из архива Минобороны