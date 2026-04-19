В ФНС пояснили волгоградцам, чьими личными счетами займутся ревизоры





Налоговая служба раскрыла подробности введения контроля счетов физических лиц. По данным «РИА Новости», внимание ревизоров привлекут лишь финансовые операции 3% экономически активного населения, чьи незадекларированные доходы превышают 2,4 миллиона рублей в год.

В ФНС заверили, что добросовестных граждан внимание ревизоров не затронет. Пристально проверять планируется только те личные счета, финансовая активность по которым имеет признаки ведения предпринимательской деятельности.

Отметим, эксперты также заверили, что переводы со счетов близких родственников новая мера не затронет.

