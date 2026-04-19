



В ЦБ РФ опубликовали статистику по годовому денежному обороту. По данным специалистов, Волгоградская область вошла в число регионов, где возрастала масса наличных средств.

За 2025 год в банковскую систему региона поступило 673,3 млрд рублей наличных средств, тогда как выдано было банками 701,5. Превышение выдач над поступлениями составило 28,2 млрд рублей. Годом ранее эта разница была всего 8,2 млрд, а соотношение фиксировалось на уровне 671,2 млрд к 709,4 млрд рублей.

Отметим, тенденция к увеличению массы наличных в обороте отмечается экспертами практически во всех регионах России. Изменения происходят на фоне проблем с мобильной связью и резким ужесточением контроля за безналичными расчётами и налоговой политики.

