В Волгоградской области похоронили 25-летнего мобилизованного Вячеслава Евдокимова

В Новоаннинске Волгоградской области сегодня, 13 марта, простились с погибшим на СВО Вячеславом Евдокимовым. Как рассказали V102.RU в администрации района, Вячеславу было 25 лет. За «ленточкой» он отдавал долг Родине в должности стрелка – помощника гранатометчика мотострелкового взвода и погиб в одном из ожесточенных боев.
Вячеслав родился в Михайловке, учился в школе №3. Потом окончил Новоаннинский сельскохозяйственный колледж, получил профессию агронома. После этого отслужил срочную службу в армии.
В октябре 2022 года Вячеслава мобилизовали и он попал на СВО.
Администрация района, руководство колледжа и районного военкомата выразили глубокие соболезнования родным погибшего.
Фото администрации Новоаннинского района VK.com, коллаж Павла Мирошникова/V102.RU