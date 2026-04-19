До 10 лет тюрьмы грозит волжанину за кровавую резню на почве ревности





В Волжском Волгоградской области полицейские по горячим следам задержали участника домашней поножовщины. 16 апреля один из местных жителей угодил в больницу из-за ревности его 36-летнего знакомого. Волгоградский Отелло не придумал ничего лучше, как зарезать своего товарища.

- Благодаря слаженным действиям патрульно-постовой службы и сотрудников уголовного розыска подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки,- сообщили правоохранители.

Отметим, истекающий кровью мужчина был госпитализирован. По предварительной информации, ему нанесён тяжкий вред здоровью. В отношении устроившего резню фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

