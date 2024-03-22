Расследования

Иномарка под Волгоградом протаранила забор, водитель погиб на месте

Расследования 22.03.2024 10:50
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22.03.2024 10:50


В Городищенском районе Волгоградской области в ДТП погиб 49-летний мужчина. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, смертельная авария произошла накануне днем на 39-м километре автодороги «Волгоград – Камен-Шахтинский – Луганск». 

По предварительной информации, в 17:30 водитель на автомобиле KIA Sorento не справился с управлением, вылетел с трассы и въехал на участок частного домовладения, протаранив забор. В результате ДТП водитель скончался на месте. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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