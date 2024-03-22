Иномарка под Волгоградом протаранила забор, водитель погиб на месте

В Городищенском районе Волгоградской области в ДТП погиб 49-летний мужчина. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, смертельная авария произошла накануне днем на 39-м километре автодороги «Волгоград – Камен-Шахтинский – Луганск».
По предварительной информации, в 17:30 водитель на автомобиле KIA Sorento не справился с управлением, вылетел с трассы и въехал на участок частного домовладения, протаранив забор. В результате ДТП водитель скончался на месте.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области