Происшествия

В Волгоградской области третий день ищут пропавшего мужчину в камуфляжной куртке

Происшествия 21.03.2024 19:49
0
21.03.2024 19:49

 

В Быковском районе Волгоградской области третий день разыскивают без вести пропавшего 64-летнего мужчину. По информации организаторов поисков, Владимир Васильевич Колузаков ушел из дома 19 марта, и с тех пор его никто не видел. 

Сообщается, что пропавший мужчина проживает в поселке Зеленый Быковского района. Где он может находиться в данный момент, неизвестно. 

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, или кто видел его, просим сообщить по телефонам: 8(84495) 3-11-02, 02 или 102, – обращаются в поисково-спасательном отряде. – Также информацию можно сообщать непосредственно в отряд по номерам: 8 (8442) 459-400, 8 (958) 111-49-11. 

В день исчезновения Владимир Васильевич был одет в камуфляжную утепленную куртку, синюю рубашку с белыми полосками. Из обуви – серые резиновые сапоги. 

Особые приметы: отсутствие верхних зубов. 

Рост мужчины 183 см., на вид 63 года, худощавый, волосы русые с проседью. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
21.03.2024 17:34
Происшествия 21.03.2024 17:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2024 10:45
Происшествия 21.03.2024 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2024 10:21
Происшествия 21.03.2024 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2024 20:20
Происшествия 20.03.2024 20:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2024 16:59
Происшествия 20.03.2024 16:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2024 12:56
Происшествия 20.03.2024 12:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2024 12:55
Происшествия 20.03.2024 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2024 10:55
Происшествия 20.03.2024 10:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2024 09:29
Происшествия 20.03.2024 09:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.03.2024 21:37
Происшествия 19.03.2024 21:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.03.2024 13:21
Происшествия 19.03.2024 13:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.03.2024 13:10
Происшествия 19.03.2024 13:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.03.2024 11:47
Происшествия 19.03.2024 11:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.03.2024 09:57
Происшествия 19.03.2024 09:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.03.2024 09:49
Происшествия 19.03.2024 09:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
Под Волгоградом мамам двух погибших участников СВО вручили ордена МужестваСмотреть фотографии
20:48
В Волгограде после зимы «проклюнулись» самокатчикиСмотреть фотографии
20:20
Следователи по заданию Бастрыкина изучили быт 84-летней жительницы Калача-на-ДонуСмотреть фотографии
19:49
В Волгоградской области третий день ищут пропавшего мужчину в камуфляжной курткеСмотреть фотографии
19:04
Деньги на ветер: в Волгограде эксперимент с «вафельной» разметкой пал жертвой бюрократииСмотреть фотографии
18:33
Ростехнадзор нашел на «Волгоград Арене» 117 нарушенийСмотреть фотографии
17:52
«И в шутку, и всерьез»: шесть короткометражек с волгоградскими школьниками покажут на ТВ-каналах РоссииСмотреть фотографии
17:45
В Новоаннинском 22 марта взвоют сиреныСмотреть фотографии
17:34
Полиция задержала жителей Новосибирска и Волгограда, кравших деньги у стариковСмотреть фотографии
17:11
Убивший 31 женщину «поволжский маньяк» Тагиров получил пожизненноеСмотреть фотографии
16:48
Музыкальная сказка «Этикет и Кº» научит детей правилам хорошего тонаСмотреть фотографии
16:23
Shaman разбудил жителей микрорайона в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
В России через ОКВЭД легализуют деятельность блогеровСмотреть фотографии
15:31
МЧС предупредило о беспилотниках в четырех районах ВолгоградаСмотреть фотографии
15:06
В Волгограде нашли решение проблемы с нехваткой онкологовСмотреть фотографии
14:07
А сам весь в белом. Хозяин аквапарка Газарян в суде обличал СК, адвоката и отца погибшего мальчикаСмотреть фотографии
13:22
Для управления потоками пациентов в онкодиспансере Волгограда внедрили умную системуСмотреть фотографии
13:06
Росприроднадзор запретил саратовскому МУП травить Волгу нечистотамиСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде заблокировали сайты с услугами по отмыву наличныхСмотреть фотографии
12:41
Вызвал убийцу на дом. Опубликовано видео из квартиры жестоко зарезанного волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:18
Сборщика мебели обязали выплатить 25 млн рублей за сгоревший дотла цех в ВолжскомСмотреть фотографии
12:10
В Саратовской области мужчина 16 лет считался мертвым, но все-таки «воскрес»Смотреть фотографии
12:00
«Торчал из земли»: в Волгоградской области собачник нашел артиллерийский снарядСмотреть фотографии
11:30
Дело блогера Алены Агафоновой в Волгограде могут рассмотреть в особом порядкеСмотреть фотографии
11:14
Бросившую дымовую шашку волгоградку осудят за срыв выборовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
Экс-начальница отделения Почты России за месяц вынесла 753 тыс. рублейСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом посиделки с безработным обернулись кровавой бойнейСмотреть фотографии
10:45
В Елани Волгоградской области из-за аварии на водозаборе на сутки ввели режим ЧССмотреть фотографии
10:41
На ул. Николая Отрады в Волгограде оперативно заменят участок теплосетиСмотреть фотографии
10:21
Провалившегося под лед рыбака вторые сутки ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 