В Волгоградской области третий день ищут пропавшего мужчину в камуфляжной куртке

В Быковском районе Волгоградской области третий день разыскивают без вести пропавшего 64-летнего мужчину. По информации организаторов поисков, Владимир Васильевич Колузаков ушел из дома 19 марта, и с тех пор его никто не видел.

Сообщается, что пропавший мужчина проживает в поселке Зеленый Быковского района. Где он может находиться в данный момент, неизвестно.

– Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, или кто видел его, просим сообщить по телефонам: 8(84495) 3-11-02, 02 или 102, – обращаются в поисково-спасательном отряде. – Также информацию можно сообщать непосредственно в отряд по номерам: 8 (8442) 459-400, 8 (958) 111-49-11.

В день исчезновения Владимир Васильевич был одет в камуфляжную утепленную куртку, синюю рубашку с белыми полосками. Из обуви – серые резиновые сапоги.

Особые приметы: отсутствие верхних зубов.

Рост мужчины 183 см., на вид 63 года, худощавый, волосы русые с проседью.