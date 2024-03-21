В Калачевском районе Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту убийства 44-летнего жителя поселка Береславка, которого нашли в одной из квартир жилого дома с пятью ножевыми ранениями в области шеи.





По информации СУ СКР по Волгоградской области, задержан 39-летний знакомый погибшего. С места преступления обнаружен и изъят кухонный нож, которым мужчина в пылу ссоры зарезал своего приятеля.

— В момент совершения преступления задержанный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Соседи слышали крики, шум и звуки ударов. Погибший и фигурант дела были ранее знакомы. В день преступления, 20 марта, 44-летний мужчина пришел в гости к потерпевшему, чтобы установить стиральную машинку. Мотивы нападавшего выясняются, — рассказал V102.RU руководитель следственного отдела по Калачевскому району СУ СКР по Волгоградской области Алексей Аносов.

Известно, что зарезанный в гостях мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. Работал вахтовым методом в сфере строительства.

Напомним, ранее журналисты ИА «Высота 102» сообщали, что под Волгоградом посиделки с безработным обернулись кровавой бойней.

Видео: СУ СКР по Волгоградской области

