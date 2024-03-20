Происшествия

На опасном участке трассы под Волгоградом за 10 минут произошло два ДТП

Происшествия 20.03.2024 10:55
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20.03.2024 10:55


Накануне, 19 марта, в Городищенском районе Волгоградской области с интервалом в 10 минут на 30-м километре автодороги «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск» произошло сразу два крупных ДТП. 

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, первое столкновение произошло в 07:50. По предварительным данным, 51-летняя водитель Renault Logan выехала на встречку и совершила столкновение с КАМАЗом. Водитель и 30-летний пассажир иномарки доставлены в больницу. 


Спустя 10 минут на том же участке дороги 48-летний водитель «ВАЗ-2105» также выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio под управлением 38-летнего мужчины. Мужчины с места происшествия были эвакуированы сотрудниками скорой помощи. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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