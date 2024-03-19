Волгоградка попалась на оптовой продаже фейковых цветов





В Волгограде сотрудники полиции задержали 23-летнюю жительницу Краснооктябрьского района, которая под видом предпринимательницы продавала несуществующие цветы. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в отдел полиции с заявлением обратилась 52-летняя потерпевшая.

В полиции женщина сообщила, что в интернете нашла объявление об оптовых поставках цветов по низкой цене. В разговоре с ней молодая девушка представилась предпринимателем и пояснила, что имеет тепличное хозяйство. После звонка мошенница встретилась с клиентом и получила 15,5 тысячи в качестве предоплаты за первоцветы, которые обещала отправить следующим же днем.

После трех дней ожидания потерпевшая снова позвонила продавцу, на что та сообщила, что цветы погибли от мороза, и попросила больше ее не беспокоить.

- Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 23-летняя местная жительница, которая созналась в содеянном и пояснила, что никогда выращиванием цветов не занималась, - сообщили в ведомстве. - Полученные от потерпевшей денежные средства она потратила на личные нужды.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Фото из архива ИА «Высота 102»