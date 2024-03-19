Двое человек погибли в ДТП с микроавтобусом под Волгоградом





В Камышинском районе Волгоградской области накануне в 20.40 произошло смертельное ДТП с двумя легковушками. Как сообщает V102.RU, в результате два человека погибли, один госпитализирован.

- По предварительной информации, 19-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ-2103», напротив дома № 97 по ул. Базарова выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением 38-летнего водителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Как уточнили в ведомстве, в результате аварии 19-летний водитель скончался на месте, водитель «ВАЗа» умер в больнице. В медучреждение доставлен водитель Volkswagen.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области