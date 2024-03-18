Пиротехники обезвредили найденную на стройплощадке ЖК авиабомбу





Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России обезвредил авиабомбу ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны, найденную на стройплощадке жилого комплекса на улице Двинской в Дзержинском районе Волгограда. Опасную находку специалисты вывезли в поле и обезвредили путем подрыва, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.





По данным ведомства, это третья в 2024 году авиационная бомба времен Великой Отечественной войны, найденная и уничтоженная на территории Волгоградской области.





Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области