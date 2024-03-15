На стройплощадке ЖК по ул. Двинской в Волгограде рабочие нашли авиаснаряд





В Дзержинском районе Волгограда на строительной площадке жилого комплекса при проведении работ строители наткнулись на авиационный снаряд времен Великой Отечественной войны. Информацию об опасной находке, сообщает ИА «Высота 102», рабочие передали в экстренные службы.

Известно, что снаряд был найден при проведении земляных работ на огороженной территории по ул. Двинской. Согласно инструкциям, площадка была огорожена и взята под охрану.

В настоящее время устанавливается тип найденного авиаснаряда.