Чучело Зимы сожгли с размахом в Волгограде: фоторепортаж «Высоты 102»

8-метровое чучело Масленицы в красном сарафане и солохе вместо кокошника сожгли сегодня, 17 марта, в ЦПКиО Волгограда при большом скоплении народа. Как передает V102.RU, поджигание огромной куклы, символизирующей ушедшую зиму, стало кульминацией праздника, который длился в парке два дня.





Посмотреть на объятую огнем куклу сегодня пришли сотни горожан с детьми. Волгоградцы снимали это зрелищное представление на телефоны.





В целях безопасности, территорию возле чучела засыпали песком и огородили забором.





Примечательно, что именно сегодня зима снова напомнила о себе мокрым снегом с дождем, поэтому волгоградцы не скрывали своего удовольствия от сжигания чучела Масленицы. Несмотря на слякотную погоду в парк пришло очень много людей.





За происходящим наблюдал фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин.















