Расследования

В Волжском после происшествия с зеленкой на участке возбудили уголовное дело

Расследования 15.03.2024 17:34
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15.03.2024 17:34


Следователи возбудили уголовное дело после происшествия на избирательном участке в городе Волжском Волгоградской области, где женщина залила зеленкой урну с бюллетенями, передает V102.RU. 

- Следственным управлением СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), - сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова.

По данным следствия, зеленку в урну вылила женщина 1991 года рождения. В ближайшее время ее доставят на допрос к следователям волгоградского управления СК России.

Как ранее сообщало информагентство, инцидент произошел на одном из УИК Волжского около 12.00 15 марта. Местная жительница в это время подошла к урне и вылила жидкость внутрь. 

Позже она сообщила, что действовала по указанию мошенников с Украины, которые за несколько дней до сегодняшнего происшествия неоднократно ей звонили и сообщали, что в одном из банков в отношении нее совершаются подозрительные операции.

В облизбиркоме заявили, что все бюллетени из данной урны могут быть использованы при подсчете голосов, поскольку отметки с волеизъявлением избирателей различимы и не вызывают сомнений.

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