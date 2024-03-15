В Волжском после происшествия с зеленкой на участке возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после происшествия на избирательном участке в городе Волжском Волгоградской области, где женщина залила зеленкой урну с бюллетенями, передает V102.RU.

- Следственным управлением СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), - сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова.

По данным следствия, зеленку в урну вылила женщина 1991 года рождения. В ближайшее время ее доставят на допрос к следователям волгоградского управления СК России.

Как ранее сообщало информагентство, инцидент произошел на одном из УИК Волжского около 12.00 15 марта. Местная жительница в это время подошла к урне и вылила жидкость внутрь.

Позже она сообщила, что действовала по указанию мошенников с Украины, которые за несколько дней до сегодняшнего происшествия неоднократно ей звонили и сообщали, что в одном из банков в отношении нее совершаются подозрительные операции.

В облизбиркоме заявили, что все бюллетени из данной урны могут быть использованы при подсчете голосов, поскольку отметки с волеизъявлением избирателей различимы и не вызывают сомнений.