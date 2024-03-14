В Волгограде осудили «Карлсона» за серию краж интернет-кабеля

В Волгограде вынесли приговор мужчине, который похищал с крыш многоквартирных домов интернет-кабель. Как сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, 40-летний мужчина орудовал в Краснооктябрьском районе. Он незаконно проникал на крыши и при помощи ножниц по металлу перекусывал провода.Всего было доказано 37 эпизодов краж.
По приговору мирового судьи судебного участка № 101 криминальный «Карлсон» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 158 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 1 года 1 месяца исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу. Фото Павла Мирошкина/V102.RU