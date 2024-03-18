В Волгоградской области с приходом первых весенних дней жители города Ленинска вынуждены вновь доставать резиновые сапоги и бронировать места в очередях автосервисов. Всему виной — неасфальтированные дороги. Пожалуй, самой проблемной точкой на карте райцентра выступает улица Пушкина. По словам горожан, именно здесь из-за особенностей ландшафта уже многие годы грунтовая проезжая часть превращается в сплошное двухкилометровое болото, в котором вязнут не только легковушки, но и внедорожники.





— поделился с ИА «Высота 102» местный житель.

Примечательно, что ул. Пушкина считается одной из центральных в южной части города, а разговоры о её асфальтировании появились не на пустом месте. Всё дело в том, что когда-то власти уже предпринимали попытку обустроить здесь комфортный проезд. Был заасфальтирован небольшой участок вблизи местного автовокзала. Однако на этом всё и заглохло.





- По работе вынужден постоянно уезжать в командировки. На хозяйстве у меня остаётся жена. Помимо прочего тянет она ещё и троих детей. Их нужно почти каждый день отводить в садик и школу, которые расположены в двух километрах от нашего дома. Дойти туда по такой грязи пешком практически невозможно. Но и доехать весьма проблематично. Наша машина просто вязнет в этом болоте. Не раз приходилось просить знакомых помочь жене выбраться из такой вот ловушки, — добавил ленинец.

Со своими проблемами жители ул. Пушкина неоднократно обращались к местным властям, собирали подписи, отправляли коллективные обращения, но всё тщетно.

- В 2021 году были на приёме у мэра Даниила Семенкова. Он при нас прочитал жалобу и оставил в верхнем углу свою резолюцию — отремонтировать с наступлением благоприятных погодных условий. С тех пор поменялись уже два градоначальника, а результата никакого нет. Приходим на приём к новому руководителю, а он отвечает: «Я вам ничего не обещал». Пишем опять жалобу, вновь глава меняется — круг замкнулся, — подчёркивает горожанин.

Важно отметить, что жители домов на ул. Пушкина уже давно не верят, что к ним когда-то дойдёт цивилизация и злополучную проезжую часть закатают в асфальт. От мэрии они хотя совсем немного — чтобы двухкилометровый грунтовый участок был выровнен и по возможности отсыпан щебнем, асфальтовой крошкой или, на худой конец, мелкой фракцией битого кирпича.

- В заложниках у всей этой ситуации находятся жильцы нескольких десятков домов. Нечеловеческие условия дают о себе знать — люди все на нервах. В 2022 году ехали с друзьями на работу — посреди улицы огромная лужа глубиной более полуметра. Кое-как, с горем пополам проскочили здесь, проехав по обочине вдоль одного из домов. Вечером держим обратный путь — а обочины уже нет. Владелец дома специально копал там старые покрышки. Как хозяин, я его прекрасно понимаю, кому понравится, что под окна щемятся машины. Но и у нас какой выход? Мы бы там просто завязли. Пришлось вырывать из земли покрышки. Вышел хозяин. Едва не дошло до драки, — вспоминает Антон Стеганцев.

После этого случая жители вновь пошли на приём в местную администрацию и вынуждены были устроить сидячую забастовку. Со слов героя нашей публикации, лишь после этого власти засыпали ту самую выбоину, из-за которой на ул. Пушкина едва не подрались соседи.

Отчаявшись сдвинуть ситуацию с мёртвой точки, Антон Стеганцев вместе с женой принял кардинальное решение — продать дом и уехать жить в другой регион. Но, по иронии судьбы, даже это сделать ему мешает то самое болото.

- Выставил дом на продажу в начале 2024 года. За прошедшее время со мной связались семь покупателей, а смогли доехать на осмотр недвижимости всего двое. Пятеро развернулись там, где заканчивается асфальт, и сказали, что они уже всё увидели, — подытоживает местный житель.

Однако, по словам муниципальных властей, о сложившейся ситуации им известно, и в скором времени ленинцев ожидают перемены.

В 2023 году профильные специалисты произвели осмотр проезжей части, выявили наиболее проблемные участки и включили их в план работ. Сейчас Ленинску выделены лимиты на отсыпку грунтовых дорог щебнем. Планируем уже в ближайшее время привести ул. Пушкина в порядок, — пообещала врио главы города Марина Сасова.

При этом асфальта жителям райцентра действительно ждать не стоит, в настоящее время у муниципалитета нет даже проекта строительства полноценной дороги.