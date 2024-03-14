В Волгограде за неделю билеты на самолеты подорожали на 22%

Экономика 14.03.2024 11:05
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14.03.2024 11:05
Статистики зафиксировали рекордное подорожание услуг по пассажирским авиаперевозкам. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат, в регионе стоимость полета в экономклассе в расчете на 1 тысячу километров за неделю выросла до 11367 рублей – подорожание составило 22,77%.Это одно из самых серьезных подорожаний в этой сфере за последние месяцы. Например, в конце декабря 2023 года стоимость полетов по экономварианту составляла 9 тысяч рублей.
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