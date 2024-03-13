Волгоградец получил от кураторов с Украины 1,6 млн руб. в криптовалюте





В Волгограде оперативниками УФСБ России в ходе мероприятий борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков задержан 24-летний местный житель, причастный к легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом ИА «Высота 102» сообщили 13 марта в пресс-службе управления.





– В 2023 году под контролем куратора с Украины, координирующего действия по организации лаборатории и производству наркотиков на территории региона, местный житель в качестве вознаграждения получил в криптовалюте свыше 1 млн 600 тысяч рублей, – рассказали в УФСБ. –Далее задержанный легализовал криптовалюту через обменник на Интернет-площадке. Безналичные средства он зачислил на собственный банковский счет.

После 24-летний житель Волгоградской области снял деньги с карты и потратил их на личные нужды.

– Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК России (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по вскрытию и документированию механизма осуществления преступной деятельности, – уточняют в управлении ФСБ России по Волгоградской области.