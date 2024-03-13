Происшествия

В Волгограде мать и дочь чуть не сгорели во время позднего ужина

Происшествия 13.03.2024 11:52
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13.03.2024 11:52


В Кировском районе Волгограда сегодня ночью в частном доме по улице Люблинской кулинарные эксперименты едва не закончились трагедией. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник, на кухне чуть заживо не сгорели мать и дочь.  

— Скорая забрала их поздно ночью. Дочь в начале первого готовила на кухне. По неосторожности от плиты загорелся ее фартук. Услышав крики, мать пострадавшей бросилась на помощь, пытаясь сбить пламя, — рассказал источник. 

Известно, что готовившую 56-летнюю женщину доставили в больницу № 25 с ожогами 30% тела. Ее 82-летняя мать получила ожоги кистей рук. 

Напомним, что в центре Волгограда женщина погибла из-за вредной привычки. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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