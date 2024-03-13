В Волгограде мать и дочь чуть не сгорели во время позднего ужина

В Кировском районе Волгограда сегодня ночью в частном доме по улице Люблинской кулинарные эксперименты едва не закончились трагедией. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник, на кухне чуть заживо не сгорели мать и дочь.

— Скорая забрала их поздно ночью. Дочь в начале первого готовила на кухне. По неосторожности от плиты загорелся ее фартук. Услышав крики, мать пострадавшей бросилась на помощь, пытаясь сбить пламя, — рассказал источник.

Известно, что готовившую 56-летнюю женщину доставили в больницу № 25 с ожогами 30% тела. Ее 82-летняя мать получила ожоги кистей рук.

Напомним, что в центре Волгограда женщина погибла из-за вредной привычки.

Фото: архив ИА «Высота 102»