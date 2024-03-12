Медведев признался, что любит приезжать в Волгоград

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Едина Россия» Дмитрий Медведев сегодня, 12 марта, выступил на митинг-концерте в Волгограде, где признался со сцены, что любит приезжать в город-герой.

Напомним, что последний раз Дмитрий Медведев был в Волгограде 1 июня 2023 года.

- Я очень люблю приезжать к вам, потому что у вас прекрасный город. И с каждым разом он становится все более прекрасным. Здесь не хочется говорить о трудных вещах, но я скажу: это место святое и, очевидно, что определенный символизм всегда будет присутствовать. Именно отсюда Красная Армия начала гнать фашистских захватчиков. И то, что было сделано в Сталинграде, изменило ход Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, - сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, сейчас наша страна в СВО дает отпор новым фашистам и ей нужна консолидация – вокруг лидера и внутри партии.

- Только в этом случае мы победим. А мы победим, сомнений нет. За Победу! За Россию! - сказал Дмитрий Медведев.





В завершении митинга-концерта на сцену к Дмитрию Медведеву вышли полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В окружении молодежи вместе с репером ST все спели песню «Дай ему сил».

В концерте на набережной Волгограда, напомним, принимали участие детские творческие коллективы, также сюда пригласили участников специальной военной операции. По видеосвязи к волгоградцам обратился из Севастополя Артем Жога, который напомнил, что выбирая президента, россияне 17 марта будут выбирать еще Главнокомандующего Вооруженных сил РФ.

Всего в митинге-концерте Единой России «Вместе! За Россию!» в Волгограде, который стал центральной площадкой, приняли участие около 6 тысяч человек. Такие митинги-концерты 12 марта партия проводит по всей стране.



