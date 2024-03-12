Под Волгоградом у матери-садистки изъяли ребенка-маугли





37-летняя жительница Волжского стала фигуранткой уголовного дела за издевательства над собственным ребенком. Как сообщили V102.RU в ГУ ВД по Волгоградской области, выяснилось, что женщина содержала своего 8-летнего сына в антисанитарных условиях, не покупала ему одежду, не мыла, не стригла, вовремя не кормила. Ребенок никогда не посещал детский сад, школу и врачей в детской поликлинике.

37-летняя жительница Волжского стала фигуранткой уголовного дела за издевательства над собственным ребенком. Как сообщили V102.RU в ГУ ВД по Волгоградской области, выяснилось, что женщина содержала своего 8-летнего сына в антисанитарных условиях, не покупала ему одежду, не мыла, не стригла, вовремя не кормила. Ребенок никогда не посещал детский сад, школу и врачей в детской поликлинике.

У мальчика не было даже своей кроватки, игрушек. Так называемая мамаша лишала его и прогулок. При этом она часто уходила из дома и оставляла ребенка одного. Возвращаясь домой пьяной, она избивала мальчика и наказывала.Так продолжалось довольно длительное время. Удивительно то, что женщина в 2017 году уже привлекалась к административной ответственности за те же издевательства над сыном и были поставлена на профилактический учет. Через полгода она якобы исправилась. Однако спустя 2 года вновь стала пить.Лишь в 2024 году садистка вновь попала в поле зрения правоохранительных органов.В настоящее время ребенок находится под присмотром специалистов. Его биологической матери грозит лишение свободы до 3 лет.