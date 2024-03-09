«Спартак» в родном бассейне потерпел два поражения от «Буревестника»

В стартовой четверти первой игры команды дважды обменивались голами. В составе волгоградок забросили Дарья Герзанич и Анастасия Федотова в результате розыгрыша контратаки. А за «Буревестник» отличились Дарья Клюева и Анастасия Адикова. В начале второго периода Федотова вывела свой клуб вперед, но Варвара Рудометова в середине отрезка сравняла, сделав счет 3:3. С таким результатом команды ушли на большой перерыв. В третьей восьмиминутке красно-белые снова имели минимальное преимущество. Отметились голевыми действиями Татьяна Толкунова и Дарья Герзанич, на что точными попаданиями в нижегородском коллективе ответили Рудометова и Владислава Нечаева. В заключительной четверти команды поочередно выходили вперед, однако решающий точный бросок оказался на счету Рудометовой в большинстве. В итоге «Буревестник» минимально победил в основное время — 8:7.
В повторном матче открыли счет гости, а Толкунова сравняла. В последней трехминутке периода зрители увидели пять заброшенных мячей. Ольга Лупиногина в этом отрезке оформила дубль, еще один гол забила Толкунова и сделала счет — 5:4. В следующей четверти нижегородки снова захватили лидерство, но сначала Анна Исакова установила равенство, а Анастасия Кошеутова, выстрелившая дуплетом, своими результативными действиями позволила установить красно-белым преимущество в плюс два. При этом до перерыва Рудометова отыграла один гол и счет стал 8:7 в пользу «Спартака».
Фото: ГАУ ДО ВО "СШ по ВВС "Спартак-Волгоград" VK.com