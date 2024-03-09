«Спартак» в родном бассейне потерпел два поражения от «Буревестника»





Ватерполистки волгоградского «Спартака» неудачно выступили в домашнем туре Суперлиги, дважды уступив нижегородскому «Буревестнику» — 7:8 в основное время и по серии пенальти — 17: 18. Красно-белые после этих поражений практически лишились шансов на выход в полуфинал чемпионата, сообщает V102.RU. Ватерполистки волгоградского «Спартака» неудачно выступили в домашнем туре Суперлиги, дважды уступив нижегородскому «Буревестнику» — 7:8 в основное время и по серии пенальти — 17: 18. Красно-белые после этих поражений практически лишились шансов на выход в полуфинал чемпионата, сообщает V102.RU.

К сожалению, третий период подопечным Александра Гайдукова не удался. Данную восьмиминутку выиграли нижегородские ватерполистки — 3:1. На последней минуте заключительной четверти Лупиногина спасла красно-белых от поражения в основное время — 12:12. В серии пенальти ключевой промах совершила Дарья Герзанич. Важнейшее спасение голкипера «Буревестника» Дианы Хамраевой принесло ее коллективу очередной выигрыш в упорном противостоянии. К сожалению, третий период подопечным Александра Гайдукова не удался. Данную восьмиминутку выиграли нижегородские ватерполистки — 3:1. На последней минуте заключительной четверти Лупиногина спасла красно-белых от поражения в основное время — 12:12. В серии пенальти ключевой промах совершила Дарья Герзанич. Важнейшее спасение голкипера «Буревестника» Дианы Хамраевой принесло ее коллективу очередной выигрыш в упорном противостоянии.

После 19 проведенных встреч «Спартак» занимает последнее, шестое место в турнирной таблице. В следующем туре 22 и 23 марта волгоградки в Москве встретятся с клубом «СКИФ-Восток». После 19 проведенных встреч «Спартак» занимает последнее, шестое место в турнирной таблице. В следующем туре 22 и 23 марта волгоградки в Москве встретятся с клубом «СКИФ-Восток».

Гости опережали хозяек до очных поединков на пять очков, поэтому у подопечных Александра Гайдукова был хороший шанс догнать и даже перегнать соперниц в турнирной таблице и заметно улучшить свое положение.В стартовой четверти первой игры команды дважды обменивались голами. В составе волгоградок забросили Дарья Герзанич и Анастасия Федотова в результате розыгрыша контратаки. А за «Буревестник» отличились Дарья Клюева и Анастасия Адикова. В начале второго периода Федотова вывела свой клуб вперед, но Варвара Рудометова в середине отрезка сравняла, сделав счет 3:3. С таким результатом команды ушли на большой перерыв. В третьей восьмиминутке красно-белые снова имели минимальное преимущество. Отметились голевыми действиями Татьяна Толкунова и Дарья Герзанич, на что точными попаданиями в нижегородском коллективе ответили Рудометова и Владислава Нечаева. В заключительной четверти команды поочередно выходили вперед, однако решающий точный бросок оказался на счету Рудометовой в большинстве. В итоге «Буревестник» минимально победил в основное время — 8:7.В повторном матче открыли счет гости, а Толкунова сравняла. В последней трехминутке периода зрители увидели пять заброшенных мячей. Ольга Лупиногина в этом отрезке оформила дубль, еще один гол забила Толкунова и сделала счет — 5:4. В следующей четверти нижегородки снова захватили лидерство, но сначала Анна Исакова установила равенство, а Анастасия Кошеутова, выстрелившая дуплетом, своими результативными действиями позволила установить красно-белым преимущество в плюс два. При этом до перерыва Рудометова отыграла один гол и счет стал 8:7 в пользу «Спартака».