



Центральный районный суд Волгограда сегодня, 7 марта, огласил приговор за покушение на мошенничество экс-депутату гордумы Волгограда от КПРФ Андрею Анненко и его помощнику Сергею Путивке, передает V102.RU.

Анненко назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Путивке - 200 тысяч.

На состоявшихся сегодня прениях сторон гособвинение просило для экс-депутата 2,5 года колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Для Путивки прокурор запросил 2 года колонии.

В своем последнем слове экс-дупутат отрицал сговор и настаивал на неверной квалификации его действий. Анненко пытался убедить суд в том, что просто давал бытовые советы.

Путивка в свою очередь полностью признал вину и раскаялся. Его адвокат попросил назначить для его доверителя наказание в виде штрафа. После окончания прений судья удалился в совещательную комнату.

Напомним, что экс-депутату Андрею Анненко и его помощнику инкриминируют ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 3 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Следствием установлено, что в феврале 2023 года фигуранты дела, узнав о конфликте между их знакомым юристом и директором одной из УК по поводу оплаты юридических услуг, решили похитить часть выплаченного мужчине гонорара.

Для убедительности они придумали версию о том, что у директора управляющей компании и сотрудников правоохранительных органов якобы имеются материалы и записи, свидетельствующие о незаконности действий юриста при оказании услуг. Под предлогом урегулирования конфликта обвиняемые пообещали знакомому за 400 тысяч рублей решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности. В свою очередь юрист сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы. После получения требуемой суммы сообщников задержали.

Анненко находится под домашним арестом. Путивка - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее информагентство подробно освещало этот процесс.



Видео: Алексей Костяков / V102.RU