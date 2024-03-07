Самолет Волгоград-Баку вернули на стоянку из-за неисправности двигателя

Задержка рейса составила более часа. Борт должен был вылететь в Азербайджан около полуночи, а взлетел в 01.19 ч.
Происшествия 07.03.2024 09:45
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07.03.2024 09:45
Происшествие в аэропорту Волгограда случилось 6 марта. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident, экипаж воздушного судна бразильского производства Embtaer после запуска доложил о неисправности двигателя. После этого самолет, выполняющий рейс в Баку, зарулил на стоянку.
Задержка рейса составила более часа. Борт должен был вылететь в Азербайджан около полуночи, а взлетел в 01.19 ч.
Задержка рейса составила более часа. Борт должен был вылететь в Азербайджан около полуночи, а взлетел в 01.19 ч.
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