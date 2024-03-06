В больнице №22 Волгограда после ареста главврача нашли нарушения при госзакупках

В волгоградской больнице №22 выявлены нарушения законодательства о госзакупках. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте комитета здравоохранения Волгоградской области. В частности, в ведомстве указали на проведение проверки соблюдения законодательства медучреждением за весь прошедший год, которая и нашла нарушения, суть которых не разглашается. Соответствующий акт облкомздравом был составлен 4 марта, а материалы направлены в Волгоградское УФАС для принятия мер.



Напомним, бывший главный врач больницы №22 Екатерина Матвеева помещена в СИЗО после задержания 19 февраля 2024 года. Руководителя медучреждения обвиняют в хищении денежных средств, принадлежащих больнице, выделенных на материальную помощь и оплату за совмещение должностей подчиненных ей работников в размере 297 300 рублей. По версии следствия, Екатерина Матвеева расписывала эти деньги сотрудникам, а потом они возвращали их своему руководителю, которая распоряжалась ими по собственному усмотрению.

