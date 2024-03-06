Расследования

В больнице №22 Волгограда после ареста главврача нашли нарушения при госзакупках

Расследования 06.03.2024 15:07
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06.03.2024 15:07


В волгоградской больнице №22 выявлены нарушения законодательства о госзакупках. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте комитета здравоохранения Волгоградской области. В частности, в ведомстве указали на проведение проверки соблюдения законодательства медучреждением за весь прошедший год, которая и нашла нарушения, суть которых не разглашается.  Соответствующий акт облкомздравом был составлен 4 марта, а материалы направлены в Волгоградское УФАС для принятия мер.

Напомним, бывший главный врач больницы №22 Екатерина Матвеева помещена в СИЗО после задержания 19 февраля 2024 года. Руководителя медучреждения обвиняют в хищении денежных средств, принадлежащих больнице, выделенных на материальную помощь и оплату за совмещение должностей подчиненных ей работников в размере 297 300 рублей. По версии следствия, Екатерина Матвеева  расписывала эти деньги сотрудникам, а потом они возвращали их своему руководителю, которая распоряжалась ими по собственному усмотрению.

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