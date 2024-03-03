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«Бум на глупость уже прошел»: заведующая ЗАГСом - о свадьбах по приколу, разводах и красивых датах

Общество 03.03.2024 11:46
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03.03.2024 11:46


Статистика последних лет подтверждает, что волгоградцы стали реже жениться.  Действительно ли у молодых пар угасает интерес к официальному браку? Что влияет на решение повременить со свадьбой? И почему при создании семьи не стоит верить приметам и гнаться за красивыми датами? Об этом  корреспонденты V102.RU  поговорили с начальником отдела ЗАГС Центрального района Инной Савельевой.
Про свадьбы
По информации Росстата, в прошлом году волгоградцы сыграли примерно на 600 свадеб меньше, чем в 2022-м. Однако сотрудники ЗАГСов объясняют этот «сбой» не столько скепсисом к законному браку, сколько образовавшейся в 90-е и начале нулевых демографической ямой.
- Арифметика простая – сколько людей родилось, столько и женилось. Сейчас пришло время женихов и невест, появившихся на свет в начале 2000-х. А ведь рождаемость в то время была не на высоте. На мой взгляд, через несколько лет цифры станут более внушительными – после 2007 года, когда в стране стартовала программа «Материнский капитал», у нас действительно случился настоящий бэби-бум, - рассказывает Инна Савельева.
Сотрудники ЗАГСа как никто другой знают, насколько переменчиво время. Вроде бы недавно на смену скромным церемониям пришли «карнавальные» шоу и погоня за красивой картинкой. Прошло всего несколько лет, и эпатаж скрылся в тени.
- Несколько лет назад некоторые пары действительно женились «по приколу». Они приходили к нам покуражиться, пошутить и показать себя. Но ЗАГС – не место для показательных выступлений. И, к нашей радости, все больше людей это понимают. Бум на глупость проходит, и балаганы с медведями, гармонями и бубнами уже не так интересны окружающим, - рассуждает заведующая отделом ЗАГСа Центрального района. – Меняется и стиль современных пар. Уже не все приходят на регистрацию брака в классических костюмах и платьях. Бывают и вполне повседневные образы, и военная форма. Ребята приезжают из зоны СВО – с тюками, пропахшие костром и порохом – и просят оформить их отношения с девушками, готовые примчаться к месту их сбора буквально со всех уголков страны. Эти свадьбы не такие шумные, зато более чувственные и эмоциональные. В конце подобных церемоний я всегда прошу ребят вернуться домой. И они мне клянутся, что все будет хорошо. Я верю…
И ещё пару слов о моде. Каких-то десять лет назад многие волгоградки вычисляли красивые даты для церемоний. Сейчас же «молодые» все реже гонятся за красивыми цифрами и забывают про устаревшие приметы - помните же про мающихся в мае?
- Люди уже не так привержены каким-то повериям и стереотипам. Например, недавно у меня была свадьба, на которой абсолютно все были в черной одежде  -  включая невесту и жениха. Но при этом никакого траура не было и в помине. Люди буквально светились от счастья.  Мама жениха сказала: «Я вас помню. В таком-то году вы регистрировали и наш брак. А теперь жените моих детей», - улыбается Инна Савельева. - Вера в несчастливые майские браки также угасает. Напротив, этот месяц, когда город дышит зеленью и жизнью, становится очень востребованным. Если же мне начинают говорить про «мающихся», я предлагаю открыть книгу за любой год и показать статистику разводов. Поверьте, в мае их почти нет. А вот из 42 пар, которые поженились в нашем ЗАГСе 07.07.2007, свои отношения по сей день сохранили только две. Вот вам и магия чисел.

Про рождение детей
Своей главной миссией, а заодно и источником вдохновения волгоградские регистраторы считают не столько бракосочетания, сколько регистрацию новорождённых.  
- Вы не представляете, какие окрыленные отцы к нам порой прибегают. Стоит им сказать, что мы ждём их со следующими детьми, они на эмоциях начинают кивать: «Да, да! Сейчас только жена чуть-чуть придет в себя». В ответ мы только улыбаемся: «Подождите, подождите. Вы пока немного в эйфории», - смеется заведующая ЗАГСом. - Я считаю, что рождение ребенка - самое счастливое событие на земле. И, конечно, нам очень хочется думать, что каждый из зарегистрированных нами малышей вырастет здоровым, счастливым и достойным человеком.
При всей стандартности процедуры оформление первого детского документа  вызывает у регистраторов и радость, и легкое волнение, а порой и искреннее удивление. Какую только экзотику они не слышали за последние годы - в погоне за оригинальностью волгоградцы называли детей Одиссем и Парижаном, Фердинандом и Забавой, Соломоном и Андраником.

- Одно время где бы вы ни крикнули,  везде бы нашли Настю и Артёма. Сейчас в Волгограде растёт все больше Макаров и Михаилов. Девочек очень часто называют Софиями, Миями и Евами. А вот маленьких Наташ, Ирин и Елен можно пересчитать по пальцам. Почему-то имена, которые раньше были так популярны, сейчас стали редкими, - рассказывает специалист. - По правде говоря, я верю, что свое будущее имя молодым родителям может подсказать сам малыш.  Несколько лет назад наша коллега родила дочь Ульяну. И когда мы спросили ее про выбор, она ответила: «Я в первый раз взяла ее на руки и сразу же поняла - передо мной Улька! Никаких сомнений».

Про разводы
Конечно же, ЗАГС - это не только бьющая через край радость. Здесь же волгоградцы регистрируют смерти и разрывают браки.
- Количество разводов остается примерно на одном уровне - в нашем ЗАГСе около 500 за год. Но считать их так же, как и браки, будет несправедливо. Браки зарегистрированы в этом году, разводы - тоже. Но при этом люди могли прожить вместе хоть 10, хоть 20 лет, - обьясняет специалист. - Часть разводов превращаются в драмы с взаимными обвинениями, обидами и втягиванием в конфликт детей. Но бывает и иначе - осознав свою ошибку, волгоградцы расходятся «с миром». Больше всего в разводах меня угнетают взаимные обвинения и выливания грязи. Если не сложилось, то разведитесь, оставаясь приличными людьми. С годами я поняла, что человек имеет право на ошибку. И, если люди поняли это, не стали отравлять друг другу жизнь и разошлись мирно, то это их решение. Я и сама в первый раз вышла замуж  «зеленой» девчонкой, которая с восторгом смотрела на свидетельство о браке, но при этом не очень-то понимала, что меня в этом браке ждет. Время показало, что с этим человеком нам было не по пути. И я благодарна судьбе и за жизненные уроки, и за спокойное окончание наших отношений. Увы, так бывает, - рассуждает Инна Савельева. - По опыту тех же разводов могу сказать, что в последнее время люди очень изменились. Они уважительнее относятся и друг к другу и к нам. Прежнего «Человек, ты мне должен» становится все меньше. Горожане наконец стали осознавать, что криками и угрозами они не добьются результата. Прогресс идёт намного быстрее, когда мы не кричим, а помогаем друг другу. На мой взгляд, лучшее оружие в любом споре - это доброта. И, конечно, любовь!
Виктория Чумакова
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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