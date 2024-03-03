«Бум на глупость уже прошел»: заведующая ЗАГСом - о свадьбах по приколу, разводах и красивых датах





Про рождение детей

При всей стандартности процедуры оформление первого детского документа вызывает у регистраторов и радость, и легкое волнение, а порой и искреннее удивление. Какую только экзотику они не слышали за последние годы - в погоне за оригинальностью волгоградцы называли детей Одиссем и Парижаном, Фердинандом и Забавой, Соломоном и Андраником.











Про разводы

Виктория Чумакова

Фото Павла Мирошкина/V102.RU



Статистика последних лет подтверждает, что волгоградцы стали реже жениться. Действительно ли у молодых пар угасает интерес к официальному браку? Что влияет на решение повременить со свадьбой? И почему при создании семьи не стоит верить приметам и гнаться за красивыми датами? Об этом корреспонденты V102.RU поговорили с начальником отдела ЗАГС Центрального района Инной Савельевой.По информации Росстата, в прошлом году волгоградцы сыграли примерно на 600 свадеб меньше, чем в 2022-м. Однако сотрудники ЗАГСов объясняют этот «сбой» не столько скепсисом к законному браку, сколько образовавшейся в 90-е и начале нулевых демографической ямой.- рассказывает Инна Савельева.Сотрудники ЗАГСа как никто другой знают, насколько переменчиво время. Вроде бы недавно на смену скромным церемониям пришли «карнавальные» шоу и погоня за красивой картинкой. Прошло всего несколько лет, и эпатаж скрылся в тени.рассуждает заведующая отделом ЗАГСа Центрального районаИ ещё пару слов о моде. Каких-то десять лет назад многие волгоградки вычисляли красивые даты для церемоний. Сейчас же «молодые» все реже гонятся за красивыми цифрами и забывают про устаревшие приметы - помните же про мающихся в мае?улыбается Инна Савельева.Своей главной миссией, а заодно и источником вдохновения волгоградские регистраторы считают не столько бракосочетания, сколько регистрацию новорождённых.смеется заведующая ЗАГСом.рассказывает специалист.Конечно же, ЗАГС - это не только бьющая через край радость. Здесь же волгоградцы регистрируют смерти и разрывают браки.обьясняет специалист.рассуждает Инна Савельева.