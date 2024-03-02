Экология

Краснокнижных уток-мандаринок и филина конфисковали у волгоградца

Экология 02.03.2024 12:22
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02.03.2024 12:22


Природоохранные ведомства вызволили в Волгограде из заточения птиц, занесенных в Красную книгу РФ. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, нарушения были выявлены в результате проверки кафе «Дворик» в Краснооктябрьском районе.

- По результатам проведенного совместно с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой выезда, установлен факт содержания в клетках на территории, расположенной напротив кафе «Дворик» в Краснооктябрьском районе Волгограда, птиц, отнесенных к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, - сообщили в природоохранном ведомстве.

Проверка, как уточнили в Роприроднадзоре, была проведена еще в 2023 году. По ее результатам вынесено судебное решение.

Установлено, что краснокнижные утки-мандаринки и филин принадлежат физическому лицу, которым не были представлены необходимые разрешения на оборот объектов животного мира, занесенных в Красную книгу России. 

- Мировой суд признал собственника животных виновным и принял решение об их конфискации, - сообщили в ведомстве.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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