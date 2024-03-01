Расследования

«Спросил про самочувствие и уехал»: в Волгограде задержали сбившего пенсионерку водителя

Расследования 01.03.2024 16:51
0
01.03.2024 16:51




В Волгограде нашли водителя, сбившего пожилую женщину и скрывшегося с места ДТП. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 29 февраля, в 16-25 ч. Пенсионерка шла по двору дома №5 по ул. Череповецкая, когда на нее наехал автомобиль.  Мужчина скрылся с места аварии. Пожилая волгоградка в итоге попала в больницу. 
Задержанным оказался 27-летний волгоградец. С его слов, совершив наезд на пенсионерку, он вышел из машины, спросил про самочувствие, а затем уехал.
В отношении нарушителя возбуждено административное производств. В главке напомнили, что оставление места происшествия грозит лишением прав на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
01.03.2024 11:21
Расследования 01.03.2024 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.03.2024 10:32
Расследования 01.03.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.02.2024 19:47
Расследования 29.02.2024 19:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.02.2024 17:09
Расследования 29.02.2024 17:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.02.2024 15:42
Расследования 29.02.2024 15:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.02.2024 10:23
Расследования 29.02.2024 10:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.02.2024 09:47
Расследования 29.02.2024 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.02.2024 09:28
Расследования 29.02.2024 09:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 22:01
Расследования 28.02.2024 22:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 20:18
Расследования 28.02.2024 20:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 17:56
Расследования 28.02.2024 17:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 17:31
Расследования 28.02.2024 17:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 14:02
Расследования 28.02.2024 14:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 11:50
Расследования 28.02.2024 11:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2024 15:21
Расследования 27.02.2024 15:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:38
«Вы еще и тараканов спасать будете?»: в Волгограде при ремонте ДК Гагарина погубили летучих мышейСмотреть фотографииCмотреть видео
18:53
«От слез до улыбки»: в Волгограде бездомыши стали героями трогательных картинСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде продают бракованную монету за 63 млн рублейСмотреть фотографии
18:16
Врачи спасли ногу волгоградке после неудачной парковкиСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде первый теплоход отправился 1 марта на КультбазуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:02
Автопарк волгоградских коммунальщиков пополнился комбинированными каналопромывочными машинамиСмотреть фотографии
16:51
«Спросил про самочувствие и уехал»: в Волгограде задержали сбившего пенсионерку водителяСмотреть фотографииCмотреть видео
16:24
Волжанин расквасил об дерево повторно угнанную ToyotaСмотреть фотографии
16:00
Жители хутора Волгоградской области попросили у Бастрыкина водыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
Вечеринка с фламинго 3 марта завершит сезон ледового катка в ЦПКиОСмотреть фотографии
14:45
Неравнодушные волгоградцы оказали помощь приюту для бездомных собак и кошекСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде нашли убежавшего из дома 10-летнего ребенкаСмотреть фотографии
13:58
Электричку для болельщиков «Ротора» из Волжского пустят 3 мартаСмотреть фотографии
13:23
Инструктор по туризму из Волгоградской области найден мертвым в АрхызеСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде водитель KIA выпил бутылку водки и устроил массовое ДТПСмотреть фотографии
13:01
Волжские трубники открыли предъюбилейный год новыми производственными проектамиСмотреть фотографии
12:52
В Волгоградской области усилят работу по восстановлению лесовСмотреть фотографии
12:04
Начальник ГУ МЧС России Николай Любавин покидает пост в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде нашли применение выброшенным книгамСмотреть фотографии
11:27
В МЧС КЧР прокомментировали историю с пропавшим главой турфирмы из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:21
Перед отрезанными от Волгограда жителями трех хуторов замаячила надеждаСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде случился беби-бум в день оглашения послания президентаСмотреть фотографии
10:51
Всем на зависть: в Котельниково готовятся построить вторую очередь парка «Аксайская Дубрава»Смотреть фотографии
10:32
УФСБ: за экстремизм в Сети задержан 39-летний житель ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:23
Странный «саркофаг» появился на острове Голодный в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:22
«Никогда такого не было»: в Богом забытые села Котовского района пошли маршруткиСмотреть фотографии
09:10
Утренний лед на дорогах Волгограда обернулся массовыми ДТПСмотреть фотографии
08:37
Первые весенние выходные порадуют волгоградцев теплом и солнцемСмотреть фотографии
21:41
Суд в Волгограде оштрафовал за перевозки нелегального лодочникаСмотреть фотографии
21:09
Уходил от погони? Под Волгоградом легковушка на скорости влетела под фуруСмотреть фотографии
 