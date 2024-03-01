









В Волгограде нашли водителя, сбившего пожилую женщину и скрывшегося с места ДТП. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 29 февраля, в 16-25 ч. Пенсионерка шла по двору дома №5 по ул. Череповецкая, когда на нее наехал автомобиль. Мужчина скрылся с места аварии. Пожилая волгоградка в итоге попала в больницу.

Задержанным оказался 27-летний волгоградец. С его слов, совершив наезд на пенсионерку, он вышел из машины, спросил про самочувствие, а затем уехал.

В отношении нарушителя возбуждено административное производств. В главке напомнили, что оставление места происшествия грозит лишением прав на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.

