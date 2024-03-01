УФСБ: за экстремизм в Сети задержан 39-летний житель Волгограда

В Волгограде оперативными сотрудниками управления ФСБ России по региону совместно с коллегами из ГУ МВД России по Волгоградской области задержан местный житель, который в Сети распространял экстремистские материалы.





– 39-летний житель Волгограда с использованием сети Интернет опубликовал в своем аккаунте, находящемся в публичном доступе, высказывания, содержащие признаки публичных призывов к воспрепятствованию исполнения органами власти и их должностными лицами своих полномочий по обеспечению безопасности Российской Федерации, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе управления ФСБ России по Волгоградской области по итогам оперативных мероприятий.

В отношении жителя Волгограда следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280.4 УК России – публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использование социальных сетей.

– В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – сообщают в волгоградском УФСБ.