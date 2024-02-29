Политика

Владимир Путин 19-й раз расскажет, что ждет Россию

Политика 29.02.2024 09:29
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29.02.2024 09:29


Президент России сегодня, 29 февраля, в Гостином Дворе в Москве обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Нынешнее обращение Владимира Путина – 19-е по счету – начнется ровно в полдень по московскому времени. 

Эксперты полагают, что значительная часть послания к законодателям будет посвящена в этом году мерам поддержки семьи в России. Напомним, что по инициативе главы государства 2024 год объявлен в России Годом семьи. Вероятнее всего, с трибуны в Гостином Дворе Владимир Путин озвучит новые решения по поддержке семейного института. 

Федеральные СМИ сообщают, что на оглашение послания приглашены участники специальной военной операции. Один из блоков послания будет посвящен ходу СВО на Украине. 

Отметим, что обращение Владимира Путина пройдет накануне выборов президента России. По сведениям ЦИК России, данное обстоятельство не нарушает законодательство, поэтому мероприятие 29 февраля вполне может рассматриваться как основа предвыборной кампании Владимира Путина, который, напомним, идет на выборы самовыдвиженцем.  

Фото: kremlin.ru 

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