



Сотрудники Росгвардии по горячим следам отыскали 40-летнего местного жителя, который напал с ножом на свою знакомую в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в управлении, ранее мужчина уже неоднократно имел проблемы с законом и привлекался к ответственности.

Выяснилось, что между 44-летней хозяйкой и ее гостем в квартире одной из многоэтажек возник конфликт, в результате которого женщина получила несколько ударов ножом в живот. Волгоградку с ранениями госпитализировали в медучреждение.

Подозреваемого задержала группа вневедомственной охраны при патрулировании. Подозреваемый передан полиции, организована проверка.