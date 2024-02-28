Расследования

Уcтроившего поножовщину рецидивиста взяли росгвардейцы на юге Волгограда

Расследования 28.02.2024 17:31
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28.02.2024 17:31


Сотрудники Росгвардии по горячим следам отыскали 40-летнего местного жителя, который напал с ножом на свою знакомую в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в управлении, ранее мужчина уже неоднократно имел проблемы с законом и привлекался к ответственности. 

Выяснилось, что между 44-летней хозяйкой и ее гостем в квартире одной из многоэтажек возник конфликт, в результате которого женщина получила несколько ударов ножом в живот. Волгоградку с ранениями госпитализировали в медучреждение. 

Подозреваемого задержала группа вневедомственной охраны при патрулировании. Подозреваемый передан полиции, организована проверка.  

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