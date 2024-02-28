Федеральные новости

Глава ФАС РФ заявил о снижении цен на кур и яйца

Федеральные новости 28.02.2024 18:10
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28.02.2024 18:10


Максим Шаскольский, глава ФАС РФ, отчитался перед председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным об итогах  деятельности ведомства в части контроля за ценами на продукты питания. Как сообщает V102.RU со ссылкой на стенограмму, опубликованную на сайте антимонопольного ведомства, Максим Шаскольский заявил о проведенной работе с производителями мяса кур, в результате чего компании приняли решение о снижении отпускных цен. Такие же предложения о соразмерном снижении розничных цен были направлены и в торговые сети.
- Служба на еженедельной основе контролирует реализацию данного решения. Цены снижаются, - заверил руководитель ведомства.
Что касается ценообразования на яйца, то глава ФАС напомнил о возбуждении 10 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 10 регионах России ( в том числе и в Волгоградской области - прим. ред. V102.RU), в том числе по признакам заключения антиконкурентных соглашений и осуществления согласованных действий. 
- С крупнейшими федеральными торговыми сетями постоянно ведётся работа по снижению среднего совокупного уровня наценки. Эти наценки за период наблюдения с августа 2021 года снизились на 16%: с 22 до 6, - сообщил руководитель антимонопольного ведомства.
- Правительством Российской Федерации принято постановление №662, которое подготовлено ФАС России. Оно позволяет регионам оперативно принимать меры для снижения цен и сдерживания торговых наценок. В настоящее время такие соглашения действуют в 34 регионах, где ценовые обязательства приняли свыше 2200 производителей и продавцов. Практика заключения соглашений хорошо себя показала именно в работе по стабилизации цен на куриное яйцо. Мы направили в регионы рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриного яйца, и сейчас наметилась тенденция к снижению цен, - подчеркнул Максим Шаскольский.
Между тем, как ранее сообщало V102.RU, за последнюю неделю  цены на яйца в Волгоградской области вновь пошли в рост. Средняя стоимость этого продукта питания сейчас составляет 119,15 рубля, они подорожали на 1,73%. Куры стоят сейчас в среднем 185,92 рубля за кг, рост стоимости составил 0,07%.

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