Глава ФАС РФ заявил о снижении цен на кур и яйца

Что касается ценообразования на яйца, то глава ФАС напомнил о возбуждении 10 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 10 регионах России ( в том числе и в Волгоградской области - прим. ред. V102.RU), в том числе по признакам заключения антиконкурентных соглашений и осуществления согласованных действий.
- С крупнейшими федеральными торговыми сетями постоянно ведётся работа по снижению среднего совокупного уровня наценки. Эти наценки за период наблюдения с августа 2021 года снизились на 16%: с 22 до 6, - сообщил руководитель антимонопольного ведомства.
- Правительством Российской Федерации принято постановление №662, которое подготовлено ФАС России. Оно позволяет регионам оперативно принимать меры для снижения цен и сдерживания торговых наценок. В настоящее время такие соглашения действуют в 34 регионах, где ценовые обязательства приняли свыше 2200 производителей и продавцов. Практика заключения соглашений хорошо себя показала именно в работе по стабилизации цен на куриное яйцо. Мы направили в регионы рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриного яйца, и сейчас наметилась тенденция к снижению цен, - подчеркнул Максим Шаскольский.