Спорт

Баталии в родном бассейне принесли две победы девушкам «Спартака»

Спорт 26.02.2024 08:48
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26.02.2024 08:48


Ватерполистки волгоградского «Спартака»  в родном бассейне дважды обыграли «Югру» из Ханты-Мансийска в очередном туре Суперлиги. В первом матче победили красно-белые — 13:12 в основное время, а повторная игра завершилась с тем же счетом, но уже с серией пенальти, сообщает V102.RU.
Для увеличения  шансов в борьбе за выход в полуфинал чемпионата волгоградскому клубу нужно было побеждать в обеих встречах. Первый матч стартовал с заработанного Дарьей Герзанич пенальти, который реализовала Анастасия Федотова и вывела хозяек вперед. Но уже в середине периода с пятиметрового сравняли гости — отличилась Дарья Савченко. Достаточно оперативно после этого преимущество красно-белым вернул гол Герзанич. Первая четверть так и закончилась со счетом 2:1 в их пользу.
На первых минутах второй восьмиминутки удачно завершила контратаку своим попаданием капитан «Спартака» Ольга Лупиногина. Затем «Югра» отметилась тремя подряд голевыми выстрелами. Однако ответ от подопечных Александра Гайдукова последовал почти незамедлительно. Анна Исакова сравняла, а Полина Кириленко сделала счет 5:4 в пользу волгоградок к большому перерыву.   
В третьем периоде Исакова увеличила преимущество, но затем снова гости сравняли и даже вышли вперед. Хозяйки  после этого небольшого провала находились в роли догоняющих. В концовке отрезка Герзанич и Кириленко установили равенство — 10:10. В заключительной четверти Герзанич оформила дубль, а за «Югру» забросили Маргарита Пыстина и Дарья Савченко.  За 4 секунды до финала проявила настоящие лидерские качества Лупиногина. Именно точный бросок капитана оказался решающим и принес  «Спартаку» итоговую победу со счетом 13:12.   
Вторая игра началась неудачно для красно-белых. В стартовом периоде Пыстина отправила два безответных мяча в ворота Виктории Проскуриной. В начале второй четверти Савченко довела дело до разгрома. Лишь после этого Ольга Лупиногина и Анастасия Федотова сократили отставание до минимума. Однако к большому перерыву преимущество «Югры» достигало двух голов — 5:3. В третьей восьмиминутке Герзанич дважды реализовала большинство, но и гости продолжали  стабильно забрасывать, что не позволило волгоградским ватерполисткам перед последним игровым отрезком приблизиться к оппоненткам максимально близко.
В заключительном периоде гости лидировали — 9:6. Хозяйкам пришлось проявлять характер. Татьяна Толкунова и Анна Исакова забили два важных гола. А за 14 секунд до конца, как и день назад, последний мяч в поединке забросила Ольга Лупиногина, установившая равенство по итогам основного времени — 9:9.  В серии пенальти бросок  Герзанич оказался отраженным вратарем соперниц Кристиной Николаевой.  Но все остальные выстрелы волгоградских спортсменок оказались точными. Толкунова, Федотова, Исакова и Лупиногина реализовали свои попытки, тогда как голкипер «Спартака» Анна Сычева отразила два пятиметровых от исполнительниц из «Югры» и принесла своему коллективу повторную победу — 13:12.
Красно-белые  продолжают борьбу за попадание в четверку и выход в полуфинал чемпионата. Волгоградская команда набрала 16 очков и догнала в турнирной таблице «Югру», c которой теперь делит 5-6 места.  
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Федерация водного поло России

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