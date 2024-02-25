«Зарядились на победу»: «Динамо-Синара» разгромило «Луч» в Волгограде





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 25 февраля, в домашнем ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна уверенно обыграли московский «Луч» со счетом 36:24. Бело-голубые в результате этой победы закрепились в единоличных лидерах во второй шестерке Суперлиги по итогам первого круга предварительного этапа, сообщает V102.RU. Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 25 февраля, в домашнем ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна уверенно обыграли московский «Луч» со счетом 36:24. Бело-голубые в результате этой победы закрепились в единоличных лидерах во второй шестерке Суперлиги по итогам первого круга предварительного этапа, сообщает V102.RU.





На этом атакующий напор «Луча» заметно просел. Динамовки, окрыленные мощной поддержкой, унеслись вперед и забрасывали мячи один за другим. Виктория Турусина дважды отличилась с точки, а Дувакина продолжала солировать на последнем рубеже, совершая эффектные и, самое главное, эффективные спасения. Таким образом, отрезок безоговорочно остался за бело-голубыми — 7:0. Однако после затраченных сил и эмоций ожидаемо последовал небольшой спад в действиях волгоградских гандболисток. На этом атакующий напор «Луча» заметно просел. Динамовки, окрыленные мощной поддержкой, унеслись вперед и забрасывали мячи один за другим. Виктория Турусина дважды отличилась с точки, а Дувакина продолжала солировать на последнем рубеже, совершая эффектные и, самое главное, эффективные спасения. Таким образом, отрезок безоговорочно остался за бело-голубыми — 7:0. Однако после затраченных сил и эмоций ожидаемо последовал небольшой спад в действиях волгоградских гандболисток.





В последнюю десятиминутку поединка бело-голубые всего лишь дважды отправили мячи в сетку ворот гостей. Это сделали Варвара Семина и Екатерина Долматова. Итоговый результат оказался победным для «Динамо-Синары» — 36:24. Лучшим бомбардиром в составе волгоградского клуба стала Арина Безбабных — восемь точных попаданий. По пять голов у Семиной и Долматовой. Мария Дувакина отразила 11 из 19 бросков. В последнюю десятиминутку поединка бело-голубые всего лишь дважды отправили мячи в сетку ворот гостей. Это сделали Варвара Семина и Екатерина Долматова. Итоговый результат оказался победным для «Динамо-Синары» — 36:24. Лучшим бомбардиром в составе волгоградского клуба стала Арина Безбабных — восемь точных попаданий. По пять голов у Семиной и Долматовой. Мария Дувакина отразила 11 из 19 бросков.

После проведенной накануне встречи с болельщиками волгоградская команда зарядилась положительными эмоциями и с самого начала встречи показала спортивную злость и нужный настрой перед родными трибунами. Отметим, что в стане «Луча» перед сегодняшним матчем произошла тренерская перестановка. Покинул свой пост наставник Дмитрий Балаченков. Поэтому на противостояние с динамовками столичный коллектив вывела его помощница Оксана Зюзина.Укрепившаяся эмоциональная связь со своими фанатами помогла хозяйкам резво начать и повести со счетом 3:0. Отличились Екатерина Долматова, Арина Безбабных и Софья Васильева. Также голкипер «Синары» Мария Дувакина в дебюте поединка отразила дальние броски экс-игрока «Динамо» Анны Шеиной и Анастасии Федоровой. Первые голы в матче принесла гостям Александра Смирнова, дважды поразившая ворота Дувакиной в течение полминуты. Затем на точное попадание Безбабных ответила Федорова, реализовавшая семиметровый.Гости забили трижды на короткой дистанции. Это помогло подопечным Олега Кулешова завестись и повторить серьезный натиск на оборону соперниц, с которым они не справились в очередной раз. Пять мячей подряд, которые забросили Варвара Семина, Екатерина Долматова, Анастасия Шкитина дважды и Алина Загороднева с семиметрового, предопределили разгром оппоненток по итогам первого тайма. На перерыв команды ушли со счетом 22:9 в пользу «Динамо-Синары».Во второй половине хозяйкам оставалось завершить начатый разгром. На первых минутах тайма дубль оформила Валентина Гончарова. В то же самое время и «Луч» добавил в атакующих комбинациях, оформив несколько голов, что заставило наставника «Синары» взять тайм-аут. Столичные гандболистки стали преуспевать в обороне, так как и волгоградки подсознательно снизили давление на чужой половине площадки из-за весьма серьезного преимущества. Но даже необязательные потери и чуть меньший процент реализации во второй половине не помогли вернуть интригу в данное противостояние.Динамовки продолжают удерживать единоличное лидерство с 30-ю набранными очками в группе «Б», опережая «Звезду» на три балла. В следующем матче 8 марта «Синара» снова встретится с «Лучом», но на этот раз в Москве.