Спорт

«Зарядились на победу»: «Динамо-Синара» разгромило «Луч» в Волгограде

Спорт 25.02.2024 19:39
0
25.02.2024 19:39


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 25 февраля, в домашнем ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна уверенно обыграли московский «Луч» со счетом 36:24. Бело-голубые в результате этой победы закрепились в единоличных лидерах во второй шестерке Суперлиги по итогам первого круга предварительного этапа, сообщает V102.RU.
После проведенной накануне встречи с болельщиками волгоградская команда зарядилась положительными эмоциями и с самого начала встречи показала спортивную злость и нужный настрой перед родными трибунами. Отметим, что в стане «Луча» перед сегодняшним матчем произошла тренерская перестановка. Покинул свой пост наставник Дмитрий Балаченков. Поэтому на противостояние с динамовками столичный коллектив вывела его помощница Оксана Зюзина.
Укрепившаяся эмоциональная связь со своими фанатами помогла хозяйкам резво  начать и повести со счетом 3:0. Отличились Екатерина Долматова, Арина Безбабных и Софья Васильева. Также голкипер «Синары» Мария Дувакина в дебюте поединка отразила дальние броски экс-игрока «Динамо» Анны Шеиной и  Анастасии Федоровой. Первые голы в матче принесла гостям Александра Смирнова, дважды поразившая ворота Дувакиной в течение полминуты. Затем на точное попадание Безбабных ответила Федорова, реализовавшая семиметровый.

На этом атакующий напор «Луча» заметно просел. Динамовки, окрыленные мощной поддержкой, унеслись вперед и забрасывали мячи один за другим. Виктория Турусина  дважды отличилась с точки, а Дувакина продолжала солировать на последнем рубеже, совершая эффектные и, самое главное, эффективные спасения. Таким образом, отрезок безоговорочно остался за бело-голубыми — 7:0. Однако после затраченных сил и эмоций ожидаемо последовал небольшой спад в действиях волгоградских гандболисток.
Гости забили трижды на короткой дистанции. Это помогло подопечным Олега Кулешова  завестись и повторить серьезный натиск на оборону соперниц, с которым они не справились в очередной раз. Пять мячей подряд, которые забросили Варвара Семина, Екатерина Долматова, Анастасия Шкитина дважды и Алина Загороднева с семиметрового, предопределили  разгром оппоненток по итогам первого тайма. На перерыв команды ушли со счетом 22:9 в пользу «Динамо-Синары».
Во второй половине хозяйкам оставалось завершить начатый разгром. На первых минутах тайма дубль оформила Валентина Гончарова. В то же самое время и «Луч» добавил в атакующих комбинациях, оформив несколько голов, что заставило наставника «Синары» взять тайм-аут. Столичные гандболистки стали преуспевать в обороне, так как и волгоградки подсознательно снизили давление на чужой половине площадки из-за весьма серьезного преимущества.  Но даже необязательные потери и чуть меньший процент реализации во второй половине не помогли вернуть интригу в данное противостояние.

В последнюю десятиминутку поединка бело-голубые всего лишь дважды отправили мячи в сетку ворот гостей. Это сделали Варвара Семина и Екатерина Долматова. Итоговый результат оказался победным для «Динамо-Синары» — 36:24. Лучшим бомбардиром в составе волгоградского клуба стала Арина Безбабных — восемь точных попаданий. По пять голов у Семиной и Долматовой. Мария Дувакина отразила 11 из 19 бросков.
Динамовки продолжают удерживать единоличное лидерство с 30-ю набранными очками в группе «Б», опережая «Звезду» на три балла. В следующем матче  8 марта «Синара» снова встретится с «Лучом», но на этот раз в Москве.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
25.02.2024 09:35
Спорт 25.02.2024 09:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.02.2024 16:13
Спорт 24.02.2024 16:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.02.2024 07:54
Спорт 24.02.2024 07:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.02.2024 18:04
Спорт 22.02.2024 18:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.02.2024 11:54
Спорт 21.02.2024 11:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.02.2024 21:39
Спорт 20.02.2024 21:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.02.2024 08:11
Спорт 20.02.2024 08:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.02.2024 17:20
Спорт 19.02.2024 17:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.02.2024 08:13
Спорт 19.02.2024 08:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.02.2024 21:14
Спорт 17.02.2024 21:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.02.2024 07:48
Спорт 16.02.2024 07:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.02.2024 12:46
Спорт 15.02.2024 12:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.02.2024 21:37
Спорт 14.02.2024 21:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.02.2024 08:17
Спорт 14.02.2024 08:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.02.2024 19:11
Спорт 13.02.2024 19:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:31
В Волгограде в странную аварию попали четыре машины. Есть пострадавшийСмотреть фотографии
19:51
В Волгограде скоропостижно скончался сын Александра СтруковаСмотреть фотографии
19:39
«Зарядились на победу»: «Динамо-Синара» разгромило «Луч» в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:47
В Волгограде разгорелся скандал из-за сидевшего за изнасилование тренераСмотреть фотографии
18:12
В летней кухне под Волгоградом нашли обожженный труп мужчиныСмотреть фотографии
16:41
Директор ВТЦ прокомментировала закрытие кинотеатра в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде на рынке локализовали пожар на площади в 920 кв. мСмотреть фотографии
14:48
На оптовом рынке на Тулака в Волгограде тушат крупный пожар: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
«Руки переставали слушаться от холода»: энергетик - о работе в обесточенном стихией КотельниковоСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде простятся с бойцом отряда «Бессмертный Сталинград» с позывным «Баварец»Смотреть фотографии
11:15
В Волгограде закрыли кинотеатр «Пять звезд» в ВТЦСмотреть фотографии
10:11
В Волжском у караоке-бара водители не поделили дорогу. Ведется розыскСмотреть фотографии
09:35
«Вы – половина нас»: гандболистки «Динамо-Синары» раскрыли секреты болельщикамСмотреть фотографии
08:59
В Волгоградской области нашли повешенным студента колледжаСмотреть фотографии
08:14
В последнюю неделю февраля волгоградцев проморозит до -19ºСмотреть фотографии
21:54
Снежная луна испортит сон волгоградцам 24 февраляСмотреть фотографии
21:17
«Скотину нечем поить»: село в Волгоградской области второй день живет без водыСмотреть фотографии
20:19
«Нет сил терпеть»: дальнобойщик из Михайловки с раком головного мозга остался без лекарствСмотреть фотографии
19:48
Во Фролово ликвидировали крупную аварию на водопроводеСмотреть фотографии
18:53
Из волгоградских магазинов исчезли дешевые яйцаСмотреть фотографии
17:21
«Мертвые свиньи лежали на дороге»: под Волгоградом сгорел цыганский хоздворСмотреть фотографии
17:00
«Минск», «Волжаночка» и «Малятко»: какими были легендарные советские магазины ВолгоградаСмотреть фотографии
16:13
Юные волгоградки стали чемпионками первенства РФ по гандболуСмотреть фотографии
15:55
Больше половины домов во Фролово подключили к водоснабжениюСмотреть фотографии
15:09
Волгоградского блогера уличили в хайпе на мусореСмотреть фотографии
15:01
Андрей Бочаров выразил соболезнование в связи со смертью Вячеслава ЛебедеваСмотреть фотографии
14:13
Под Волгоградом в День защитника Отечества сын зарезал отцаСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде чиновники потребовали изъятия участков с домами у жертв аферисткиСмотреть фотографии
12:50
Пять мемориалов отреставрируют в Волгограде в 2024 годуСмотреть фотографии
11:57
Во 2-ю годовщину СВО в Волгоградской области открыли памятник в виде звездыСмотреть фотографии
 