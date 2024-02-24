Юные волгоградки стали чемпионками первенства РФ по гандболу





Гандболистки юношеской сборной Волгоградской области в Астрахани стали победительницами первенства России для игроков не старше 18 лет, сообщает V102.RU. Гандболистки юношеской сборной Волгоградской области в Астрахани стали победительницами первенства России для игроков не старше 18 лет, сообщает V102.RU.

В финальном этапе турнира принимали участие девять команд из разных субъектов страны. Волгоградки под руководством тренера Анны Сидоричевой уверенно преодолели групповой этап, одержав победу в каждом из поединков. На старте была обыграна сборная Самарской области со счетом 24:20. В следующем матче бело-голубые не оставили шансов сверстницам из Башкортостана — 52:9. В третьем туре повержен Краснодарский край — 38:25. В четвертой встрече в упорном противостоянии наши гандболистки одолели соперниц из столичного региона — 33:30.Затем последовал полуфинал, в котором бело-голубым предстояло встретиться с хозяйками соревнований. Астраханки не оказали серьезного сопротивления гостям. Волгоградский коллектив с самого начала владел инициативой на площадке и заслуженно одержал победу со счетом 35:22. В финале первенства подопечные Сидоричевой снова играли со своими оппонентками по групповому этапу из Самары, которые в другом полуфинале были сильнее Ростовской области — 24:22. В решающей битве за трофей в первом тайме наблюдалась равная борьба. На перерыв бело-голубые ушли в роли лидеров, но с минимальным преимуществом — 16:15. Во второй половине сказался класс волгоградской команды, которая довела дело до итогового выигрыша с разницей в несколько мячей — 34:25.Отметим, что в ходе всего турнира юных новоиспеченных чемпионок поддерживали их родители и близкие. Бронзу завоевали хозяйки, переигравшие ростовчанок в матче за третье место — 23:22.Лучшим игроком в составе триумфаторов соревнований стала Мария Гривина. В символическую сборную турнира попали сразу несколько волгоградских гандболисток: Валентина Минченко (левый край), Кристина Климова (правый край), Дарья Смирнова (линейный) и голкипер Алиса Сидоричева.Фото сайта «Динамо-Синара»