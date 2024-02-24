Юные волгоградки стали чемпионками первенства РФ по гандболу

Затем последовал полуфинал, в котором бело-голубым предстояло встретиться с хозяйками соревнований. Астраханки не оказали серьезного сопротивления гостям. Волгоградский коллектив с самого начала владел инициативой на площадке и заслуженно одержал победу со счетом 35:22. В финале первенства подопечные Сидоричевой снова играли со своими оппонентками по групповому этапу из Самары, которые в другом полуфинале были сильнее Ростовской области — 24:22. В решающей битве за трофей в первом тайме наблюдалась равная борьба. На перерыв бело-голубые ушли в роли лидеров, но с минимальным преимуществом — 16:15. Во второй половине сказался класс волгоградской команды, которая довела дело до итогового выигрыша с разницей в несколько мячей — 34:25. Отметим, что в ходе всего турнира юных новоиспеченных чемпионок поддерживали их родители и близкие. Бронзу завоевали хозяйки, переигравшие ростовчанок в матче за третье место — 23:22.
Лучшим игроком в составе триумфаторов соревнований стала Мария Гривина. В символическую сборную турнира попали сразу несколько волгоградских гандболисток: Валентина Минченко (левый край), Кристина Климова (правый край), Дарья Смирнова (линейный) и голкипер Алиса Сидоричева.
Фото сайта «Динамо-Синара»