Общество

Торговцам выделят до 30 «квадратов» на старых-новых остановках в Волгограде

Общество 21.02.2024 17:44
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21.02.2024 17:44


В Волгограде депутаты городской думы 21 февраля утвердили предельную площадь киосков или павильонов, которые в скором времени снова станут сооружать на остановках общественного транспорта в городе-герое. 

Напомним, ранее ИА «Высота 102» уже сообщало о решении депутатов вернуть на городские улицы остановки, совмещенные с торговыми точками. По сути, в Волгограде возрождают тип нестационарных объектов, от которых в городе массово избавлялись перед ЧМ-2018.  

На сегодняшнем заседании депутаты внесли изменения в ряд действующих нормативных правовых актов. В числе откорректированных документов - Положение об использовании территорий общего пользования городского округа город-герой Волгоград.

В декабре 2023 года депутаты гордумы внесли тип новых нестационарных объектов в Порядок размещения НТО. Теперь следующий шаг – коррективы Положения о территориях общего пользования, где уточняется перечень сооружений и элементов, применяемых для обустройства улично-дорожной сети, – сообщили в Волгоградской городской думе по итогам состоявшегося заседания. – Кроме того, документ предусматривает увеличение предельной площади киоска или павильона в составе торгово-остановочного комплекса - с 15 до 30 кв. метров.

По мнению депутатов, тем, что на улицы Волгограда вернут прежние остановки, которые в гордуме по называют новым типом НТО, для горожан будут созданы комфортные условия. Предполагается, что торговые павильоны никак не будут мешать работе общественного транспорта и пассажирам и наоборот – пассажиры не помешают покупателям. 

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