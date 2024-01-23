Общество

Вперед в прошлое. Депутаты решили вернуть в Волгоград уничтоженные остановки

Общество 23.01.2024 17:59
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23.01.2024 17:59

Депутаты городской думы хотят вернуть на улицы Волгограда торгово-остановочные павильоны. Как рассказали ИА «Высота 102» в городском представительном органе, в положение об использовании территорий общего пользования планируется внести коррективы, которые предусматривают новый вид нестационарных торговых объектов. Такие объекты будут представлять из себя киоски или павильоны, конструктивно объединенные с местом, оборудованным для ожидания общественного транспорта.

Еще в декабре 2023 года депутаты гордумы внесли новый вид торговых объектов в Порядок размещения НТО. Теперь в Положении о территориях общего пользования будет уточнен перечень сооружений и элементов, применяемых для обустройства улично-дорожной сети. Кроме того, проект предусматривает увеличение предельной площади киоска или павильона в составе торгово-остановочного комплекса с 15 до 30 квадратных метров.

Депутаты уверены, что такие павильоны позволят создать более комфортные условия для посетителей торгового объекта в то же время не создадут помехи пассажирам при посадке или высадке из общественного транспорта.


На ул. Раздольной до ЧМ были киоск и цветочная лавка с остановкой. Уже шестой год там нет вообще ничего

Любопытно, что всего пять лет назад торгово-остановочные павильоны подверглись массовому уничтожению в городе-герое Волгограде перед ЧМ-2018. Тогда, напомним, остановки-павильоны исчезли с ул. Краснознаменской, с площади Ленина, с ул. Раздольной и ул. Рокоссовского и многих других. В ту пору власти сочли торгово-остановочные павильоны недостаточно эстетичными и в лучшем случае заменили их на остановки, которые до сих пор критикуют жители. В худшем – жители Волгограда уже шестой год вынуждены обходиться вообще без столь необходимой составляющей городской инфраструктуры, о чем уже неоднократно сообщало ИА «Высота 102».

Крошечные стеклянные «загоны» для пассажиров, где сложно спрятаться от дождя и палящего солнца, и так называемые остановки-«бутылки» из жуткого рыжего пластика, которые пришли на смену торгово-остановочным павильонам, волгоградцы до сих пор считают крайне неудобными.

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