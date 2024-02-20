В Волгоградской области произошла разгерметизация нефтепровода

Разгерметизация нефтепровода, в результате чего на землю полилась нефть, произошла в Волгоградской области, сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.
Оперативное сообщение о факте случившегося поступило в природоохранное ведомство от ООО «РИТЭК» ТПП «Волгограднефтегаз».
Установлено, что произошла разгерметизация действующего нефтепровода ЦДНГ №3 «Котовский», системы промысловых трубопроводов Антиповско-Балыклейского месторождения Камышинского района Волгоградской области. В ходе осмотра территории зафиксировано загрязнение почвы нефтью на площади более 800 кв.м. Причины разгерметизации трубы не сообщаются.
Сотрудники ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области провели замеры площади загрязненного участка, взяли пробы почвы для определения содержания концентраций загрязняющих веществ. Проводятся лабораторные исследования по результатам которых будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам.
Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора