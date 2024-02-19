«Каустик» в родных стенах уступил «Динамо-Сунгуль»





Гандболисты «Каустика» накануне, 18 февраля, уступили в родных стенах «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области со счетом 32:36. Это уже второе поражение подряд «химиков» в Суперлиге, после которого они остались на предпоследнем, одиннадцатом месте, сообщает V102.RU.

Гандболисты «Каустика» накануне, 18 февраля, уступили в родных стенах «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области со счетом 32:36. Это уже второе поражение подряд «химиков» в Суперлиге, после которого они остались на предпоследнем, одиннадцатом месте, сообщает V102.RU.





Ключевым моментом в поединке оказалась последняя десятиминутка тайма. Подопечные Дмитрия Бочарникова, до этого лидировавшие долгое время, позволили оппонентам выйти вперед. Разладилась игра в атаке, а у динамовцев перед перерывом залетало практически все. Как итог - 16:12 после первой половины в пользу «Сунгуля».







В начале второго тайма Иванов отличился три раза и сократил отставание на определенном отрезке до двух мячей. Команда из Снежинска взяла тайм-аут. Казалось, что вся борьба еще впереди. Однако в скоростях добавили именно гости, тогда как игроки «Каустика» заметно подсели физически и стали уступать соперникам во многих компонентах. «Химики» теряли мячи в необязательных ситуациях и в обороне действовали далеко не самым лучшим образом, заметно облегчив задачу для динамовсого коллектива. Всеми возможными подарками с чужой стороны снежинцы воспользовались сполна и довели дело до общей победы в матче со счетом 36:32.

В начале второго тайма Иванов отличился три раза и сократил отставание на определенном отрезке до двух мячей. Команда из Снежинска взяла тайм-аут. Казалось, что вся борьба еще впереди. Однако в скоростях добавили именно гости, тогда как игроки «Каустика» заметно подсели физически и стали уступать соперникам во многих компонентах. «Химики» теряли мячи в необязательных ситуациях и в обороне действовали далеко не самым лучшим образом, заметно облегчив задачу для динамовсого коллектива. Всеми возможными подарками с чужой стороны снежинцы воспользовались сполна и довели дело до общей победы в матче со счетом 36:32.

Обе команды в прошлом туре не набрали очков. Волгоградский коллектив на выезде проиграл минимально ставропольскому «Виктору» - 35:36, а динамовцев на их площадке переиграл уфимский «Акбузат» - 27:22. Но при этом клуб из Снежинска имеет все шансы попасть в плей-офф, тогда как «Каустик» сосредоточен на борьбе за выживание.Начало очного противостояния осталось за хозяевами. Они совершили стартовый рывок, забросив трижды подряд. Забил гол Данила Иванов и дважды Никита Ларин реализовал пенальти. Следующая попытка отличиться с семиметрового завершилась неудачно для седьмого номера «Каустика». Его выстрел с точки отразил голкипер гостей Евгений Лысаков. К восьмой минуте гандболисты из Челябинской области сравняли. «Химики» вернули себе преимущество в результате дубля меньше, чем за минуту Иванова и попадания Вадима Ибракова. Несмотря на активные старания вратаря «Каустика» Никиты Михайлова, сделавшего несколько сейвов за несколько минут, соперники снова догнали волгоградцев — 4:4.«Каустик» потерпел второе поражение подряд в чемпионате и уже не мечтает даже о выходе в плей-офф. Волгоградские гандболисты продолжают сражаться за девятое место, позволяющее избежать стыковых матчей за выживание с клубами из Высшей лиги. В следующем туре 23 февраля «химики» встретятся на выезде с одним из грандов российского гандбола — «Чеховскими медведями».