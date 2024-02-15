Федеральные новости

Заболеваемость корью в 10 раз выросла в Саратовской области

Федеральные новости 15.02.2024 19:17
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15.02.2024 19:17


Десятикратный рост заболеваемости корью зафиксировали в Саратовской области в январе 2024 года. Об этом 15 февраля сообщило ИА «СарИнформ» по итогам брифинга с замминистра здравоохранения региона Денисом Грайфером. 

С начала 2024 года в Саратовской области выявили 49 случаев кори. За январь заболевание нашли у 42 человек, в феврале – у семи. При этом в январе 2023 года было зарегистрировано лишь 4 случая заражения. Таким образом, произошел 10-кратный рост, – приводит данные информагентство со ссылкой на чиновника. 

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о ситуации с заболеваемостью корью  в Волгоградской области. Так, по данным волгоградского Респотребнадзора, в 2023 году в регионе было зафиксировано 150 случаев заражения корью, а по состоянию на 9 февраля с начала 2024 года – уже 32 случая. 

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