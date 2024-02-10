В СССР было хуже. Что происходит с распространением кори в Волгоградской области?





Новые данные о заболеваемости корью на территории Волгоградской области сообщил региональный Роспотребнадзор. Информацию о заболевших в динамике предоставили в областном управлении в ответе на редакционный запрос V102.RU. Новые данные о заболеваемости корью на территории Волгоградской области сообщил региональный Роспотребнадзор. Информацию о заболевших в динамике предоставили в областном управлении в ответе на редакционный запрос V102.RU.

В 2023 году от кори было привито всего около 19 тысяч человек с учетом детей. В этом году прививку получили 2,5 тысячи человек.

В 2023 году от кори было привито всего около 19 тысяч человек с учетом детей. В этом году прививку получили 2,5 тысячи человек.

В ведомстве отметили, что из-за отмены ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в конце 2022 года в регионе стали фиксироваться единичные случаи заболевания корью. В 2023 году их количество выросло до 150. А в 2024 году, по состоянию на 9 февраля, зарегистрировано уже 32 заболевших корью. Около 60% заразившихся – это жители городских округов, а более 70% – детское население. В основном болеют те, кто не был привит от кори и ранее не заражался этим заболеванием.При этом уровень заболеваемости корью в советские годы был гораздо выше. В период с 1980 по 1989 годы в Волгоградской области фиксировалось от 900 до 4,5 тысяч случаев в год (!).Избежать кори можно в основном за счет иммунизации. Детей от опасной инфекции прививают в 1 год, ревакцинацию делают в 6 лет. Взрослых, которые не болели раньше корью, вакцинируют до 35 лет. Однако отдельным категориям граждан прививки могут сделать и до 55 лет – например, медикам, работникам торговли. В случае обнаружения очага инфекции прививают всех, кто в нем оказался, независимо от возраста.Однако, напомним, в последнее время жители региона жаловались на пропажу вакцины от кори, краснухи и паротита. В начале года регион получил около пяти тысяч доз «Вактривира». Производитель объяснял перебои с поставками в том числе повышенным спросом.