Происшествия

В больнице Волгограда скончался сбитый кроссовером на ул. Еременко мужчина

Происшествия 15.02.2024 17:20
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15.02.2024 17:20


В Волгограде сегодня, 15 февраля, скончался 54-летний мужчина, которого на полной скорости сбил в Краснооктябрьском районе кроссовер Volkswagen. Как сообщает ИА «Высота 102», за жизнь мужчины врачи больницы №25 боролись две недели – жуткое ДТП произошло 1 февраля. 

Напомним, что вечером в указанный день 33-летний водитель Volkswagen напротив дома № 82 по ул. Маршала Еременко сбил мужчину, который пытался пересечь дорогу на запрещающий сигнал светофора. Оказавшись прямо перед кроссовером на проезжей части, 54-летний волгоградец ускорился, но не добежал до края дороги всего несколько метров. В результате сильного удара пострадавший получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. 

Судя по ранее опубликованным видеокадрам, водитель кроссовера, двигавшийся на зеленый свет, пытался избежать столкновения, однако ему этого не удалось. 


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