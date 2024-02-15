



В Волгограде сегодня, 15 февраля, скончался 54-летний мужчина, которого на полной скорости сбил в Краснооктябрьском районе кроссовер Volkswagen. Как сообщает ИА «Высота 102», за жизнь мужчины врачи больницы №25 боролись две недели – жуткое ДТП произошло 1 февраля.

Напомним, что вечером в указанный день 33-летний водитель Volkswagen напротив дома № 82 по ул. Маршала Еременко сбил мужчину, который пытался пересечь дорогу на запрещающий сигнал светофора. Оказавшись прямо перед кроссовером на проезжей части, 54-летний волгоградец ускорился, но не добежал до края дороги всего несколько метров. В результате сильного удара пострадавший получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Судя по ранее опубликованным видеокадрам, водитель кроссовера, двигавшийся на зеленый свет, пытался избежать столкновения, однако ему этого не удалось.



