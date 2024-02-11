В городе Котельниково Волгоградской области продолжаются работы по ликвидации последствий ледяного шторма, который принес циклон «Ольга». Как сообщили V102.RU в районной администрации, все силы брошены на то, чтобы восстановить электроснабжение, нарушенное стихией.





Местные жители сообщают, что еще накануне в Котельниково, который находится в 190 км юго-западнее Волгограда, выпал снег и ничего не предвещало наступления ледяного апокалипсиса.





- Погода была потрясающая. Хотелось гулять по белоснежным улицам. Это было очень красиво, а потом пошел дождь. Сейчас нет ни света, ни воды, ни тепла, - пишут горожане в местных пабликах.





Под тяжестью льда ломались и падали деревья, опоры ЛЭП. Обледенели провода, машины, дороги. На крышах домов образовались огромные ледяные глыбы. В связи с произошедшим в Котельниково 11 февраля был объявлен режим ЧС муниципального характера. Городские власти просят взрослых не выпускать детей на улицу.





- В связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с неблагоприятными погодными условиями, сильное обледенение, дождь, дождь со снегом, администрация Котельниковского городского поселения убедительно рекомендует гражданам без необходимости не покидать свои дома, не разрешать детям выходить на улицу. Наблюдается сильное обледенение линий электропередач и обрыв, обледенение деревьев, гололед, написание сосулек с крыш, - написал в своем Telegram-канале глава Котельниково Андрей Федоров.





Аварийные бригады энергетиков восстанавливают нарушенное стихией энергоснабжение. Десятки огромных опор линий электропередачи, словно спички, попадали под мощью «Ольги».





Восстановительные работы осложняются сложными погодными условиями: ледяным дождем на автотрассах южного направления и снежными заносами вдоль линий электропередачи.









Для устранения порывов на ЛЭП привлекаются специалисты из Волгограда и районов области. Муниципальные службы района занимаются распиловкой поваленных деревьев, повредивших линии электропередачи.





Привлечено порядка 60 специалистов коммунальных служб и более 10 единиц техники. На помощь городским коммунальщикам готовы выйти и местные жители, чтобы поскорее восстановить то, что натворила стихия.





Фото: читатели ИА «Высота 102» / администрации Котельниковского района

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