Спорт

Академия «Ротор» остановилась в шаге от победы на турнире памяти Беркетова

Спорт 11.02.2024 13:35
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11.02.2024 13:35


В Волжском в манеже имени Александра Никитина прошел футбольный турнир памяти легендарного футболиста «Ротора» Александра Беркетова. В соревнованиях приняли участие 11-и и 12-летние футболисты 28 коллективов из 14 регионов России, сообщает V102.RU.
 
Волгоградская область была представлена четырьмя клубами. Волжская «Энергия» заняла 25-е место. В первую десятку вошла спортивная школа «Ротор». Юные подопечные Александра Зернова расположились на девятой позиции. На строчку выше запрыгнули футболисты из школы Леонида Слуцкого. До решающего матча за главный трофей дошла Академия «Ротор». На групповом этапе воспитанники тренера Сергея Садчикова уверенно обыграли саратовский «Сокол», астраханский «Волгарь» Астрахань и «Строитель» из Набережных Челнов со счетом 8:0, 2:0 и 7:0, соответственно. В четвертьфинале хозяева также не оставили шансов «Чайке» из Ростова-на-Дону, разгромив их с итогом — 3:0.
 
В полуфинале был пройден «ЦИВС-2012» из Тулы. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти академики одолели соперников — 3:1. В финале «Ротор» встречался с «Ростовом». Обслуживала данный поединок судейская бригада во главе с волгоградским арбитром Богданом Головко. Также на игре была задействована система видеоповторов спорных моментов, за которую были ответственны судья Максим Полтавченко и его ассистент Сергей Дереза.  


Отметим, что хозяева не остались без традиционной домашней поддержки. Футболисты играли при активном звуковом сопровождении со стороны родных и близких на трибунах,  которые не стеснялись проявлять различный спектр эмоций. Хоть волгоградцев и вывел вперед гол Артема Токарева, но еще в первом тайме гости сравняли и почти сразу после этого желто-синие забили второй мяч, а в самой концовке и вовсе увеличили свое преимущество и оформили окончательный результат — 3:1 в свою пользу. Таким образом, академикам немного не хватило до завоевания чемпионства, но и второе место можно считать отличным результатом.
В матче за третье место команда спортивной школы из Ставрополя завоевала бронзовые медали, обыграв «ЦИВС-2012» — 1:0.
 
В церемонии награждения приняли участие член исполкома РФС, президент СФФ «Центр» Эдуард Малый и руководитель Академии «Ротор», председатель детско-юношеского комитета Федерации футбола Волгоградской области Владислав Хрущак. Спикеры выразили надежду, что юные спортсмены не остановятся  на достигнутом и продолжат совершенствоваться на пути к профессиональной карьере.
 
Фото: Академия «Ротор» и Федерация футбола Волгоградской области


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