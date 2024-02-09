В Среднеахтубинском районе Волгоградской области выясняют причины смерти новорожденного ребенка. Как стало известно ИА «Высота 102», экстренный вызов накануне поступил в хутор Госпитомник.

– Помощь требовалась девочке в возрасте всего 10 дней, но, к сожалению, по приезде врачи не могли уже ее спасти. Ребенок скончался, предположительно, от удушья, – сообщили информагентству в экстренных службах.

По предварительным данным, смерть новорожденной девочки не носит криминальный характер. Известно, что семья, в которой произошла трагедия, многодетная.

Ранее, напомним, в Волгограде 10-месячного малыша доставили в больницу с ожогами. Ребенок опрокинул на себя кружку с горячим чаем.

Фото: архив ИА «Высота 102»